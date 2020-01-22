Ульяновск, , 15:39 — REGNUM Мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев выпал из окна четвертого этажа в Ульяновске, в настоящее время ребёнок находится в реанимации. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ульяновской области.

По предварительным данным, накануне мальчик был дома с матерь и бабушкой, которые находились в другой комнате. Ребёнок залез на диван, с которого перебрался на подоконник открытого окна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего: опрашиваются свидетели и очевидцы, выясняются условия жизни ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Алмазарском районе Ташкента с пятого этажа упал ребенок. Жильцы растянули одеяло, которое смягчило падение мальчика. Трехлетний мальчик не получил серьезных травм и находится в хорошем состоянии.