Якутск, , 05:57 — REGNUM Аномально жаркие июнь и июль в Якутии могут нарушить экосистему и изменить ареал животных и растений, считают учёные. В северном Верхоянске 20 июня был отмечен абсолютный температурный максимум + 38 градусов.

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«Человечество не способно управлять своей деятельностью в области изменения климата. Из-за этого аномальных природных явлений атмосферных осадков: ливней и снегопадов, ветров, гроз, молний, лесных пожаров, оползней, засух и прочего в Якутии становится всё больше и больше», — цитирует ТАСС главного научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, директора Международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии BEST Института естественных наук СВФУ, доктора биологических наук Трофима Максимова.

По словам учёного из-за аномальной жары тают льды Северного Ледовитого океана, повышается температура поверхностных вод Тихого океана.

«Концентрация парниковых газов над Якутией стремительно растёт. Земля нагревается и мы наблюдаем увеличение частоты лесных пожаров даже в арктических районах, значительную деградацию многолетней мерзлоты, изменение и смещение биоклиматических зон в регионе», — добавил Максимов.

Потепление повлияет не только на природу, но и на быт местного населения, могут исчезнуть основные промысловые виды растений, животных, появятся новые болота. Также эксперт не исключает появление тлеющих зимними месяцами в верхних слоях земли зомби-пожаров, которые могут гореть всю зиму.

Но есть и положительные стороны аномальной жары — увеличилось число видов и биоразнообразия, расширился ареал ивы и лиственницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в июне и июле аномально жарко. В северных районах республики температура воздуха прогревается до +30 — +35 градусов.