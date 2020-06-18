Якутск, , 08:40 — REGNUM В Якутии синоптики прогнозируют аномальную для региона жару в предстоящие несколько дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Антициклон между реками Индигирка и Колыма на северо-востоке Якутии повысит значительно температурный фон, он будет выше, чем в центральных и южных районах республики. В северных районах ожидается 30−35 градусов жары.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 18 июня может быть побит очередной температурный рекорд.