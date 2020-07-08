Улан-Удэ, , 05:46 — REGNUM Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Бурятии достигло 25. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 7 июля в Республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 72 года.

Он был госпитализирован 27 июня, в течении трёх суток был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Инфекция у него осложнилось двусторонней субтотальной пневмонией.

«У пациента имелись заболевания — хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественное новообразование почки с метастазами», — добавили в штабе.

Напомним, ранее региональный штаб принял решение об отмене обязательного обследования на коронавирус для всех прибывших в республику из других регионов страны. Как сообщало ИА REGNUM, требование сохранилось для приехавших из-за границы.

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