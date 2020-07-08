Москва, , 02:05 — REGNUM Ненастная погода в Москве привела к падению по меньшей мере 25 деревьев, сообщает пресс-служба МЧС РФ по российской столице.

Большинство падений приходится на Северо-Западный и Северный административных округа города. 7 июля в столице прошел дождь с грозой и градом. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля из-за сильного ветра в Московской области было повалено 94 дерева.

Читайте ранее в этом сюжете: Около сотни деревьев повалены сильным ветром в Подмосковье