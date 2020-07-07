Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Один человек был отправлен в госпиталь в результате инцидента на базе морской пехоты в американском штате Калифорния, сообщает 7 июля командование Корпуса морской пехоты США в Twitter.

По утверждению командования, мужчине потребовалась медицинская помощь после того как он причинил себе огнестрельное ранение.

«Ему оказывают медицинскую помощь… О других пострадавших информации нет», — указано в сообщении командования.

По факту происшествия начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля СМИ сообщили о стрельбе, которую устроил неизвестный вооруженный человек на территории воздушно-наземного боевого центра морской пехоты Twentynine Palms.

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