Москва, , 12:31 — REGNUM На юге Москвы зафиксировали сброс нефтепродуктов в реку Чура, сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на источник.

По информации издания, обстоятельства происшествия пока устанавливаются, ожидается прибытие на место экологической полиции.

Другие подробности случившегося пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) завершила оценку вреда, нанесенного крупным разливом топлива в Норильске. Ущерб водным объектам оценивается в 147,46 млрд рублей, вред, нанесенный почвам оценен 738,6 млн рублей. Всего 148 млрд 198,6 млн рублей.

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