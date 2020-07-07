Москва, , 12:16 — REGNUM Советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, задержанного 7 июля в Москве, подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, представителю спецслужбы одной из стран НАТО. Об этом 7 июля сообщили в ЦОС ФСБ России.

«ФСБ в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — цитирует ТАСС информацию ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 7 июля задержан советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов. Операцию по задержанию проводили сотрудники ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В «Роскосмосе» информацию о задержании подтвердили, отметив, что оказывают следствию необходимую помощь.

Сафронов проработал в «Роскосмосе» около двух месяцев. Ранее был корреспондентом в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости».