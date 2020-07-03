Горно-Алтайск, , 06:42 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай прокомментировали выявление двух случаев заболевания бубонной чумой в соседней Монголии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инфекция выявлена у двух жителей Ховдинского аймака, не имеющего общей границы с республикой.

На территории аймака объявлен карантин. При этом граница с Монголией была закрыта ещё в марте в связи с угрозой коронавируса.

«Въезд на территорию Республики Алтай разрешен только водителям, занимающимся доставкой товаров жизнеобеспечения. Свободный въезд и выезд граждан на территорию Республики Алтай и Монголии не осуществляется», — отметили в управлении.

При этом въезжающих проверяют на наличие инфекционных заболеваний, подвергается досмотру и груз. Всего с начала года у шести человек на границе выявили признаки заболеваний, в связи с чем они были отправлены обратно на лечение.

Добавим, что на территории республики продолжается кампания по прививке от чумы. За апрель-мая было привито более 18 тыс. человек. На территории региона также запрещена охота на сурков, являющихся зачастую переносчиками чумы. Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Монголии заболели после употребления в пищу мяса сурков.

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