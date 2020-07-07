Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.

По данным СМИ, операцию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«По предварительной информации, его подозревают в государственной измене», — говорится в информации.

Отмечается, что задержанный приступил к работе около двух месяцев назад и занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации. Ранее работал в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости».

Официальной информации по случившемуся пока нет.