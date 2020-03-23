Ульяновск, , 11:55 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство на останове общественного транспорта. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Инцидент произошёл вечером 21 марта 2020 года. Следствие полагает, что 34-летний ульяновец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле автобусной остановки «Циолковского» ударил ножом 19-летнего парня. Удар пришёлся в грудь. Благодаря вмешательству прохожих, парня удалось своевременно госпитализировать и спасти.

Следствие полагает, что причиной конфликта между мужчинами стали «внезапно возникшие неприязненные отношения».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года в Ульяновске вынесен приговор в связи со стрельбой на центральном рынке: 29-летний парень в ход конфликта с одним из посетителей дважды выстрелил в него из огнестрельного оружия. Фигурант уголовного дела получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Подробнее: Ульяновец осуждён за стрельбу на центральном рынке