Кызыл, , 10:39 — REGNUM Число скончавшихся пациентов непосредственно от COVID-19 в Туве выросло до 22 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, таковы предварительные данные Комиссии по установлению причины смертности.

Из них два летальных случая зарегистрированы в мае, ещё 20 — с 1 по 26 июня. Отмечается также, что все пациенты имели хронические заболевания. Так, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдали 14 человек, сахарным диабетом — трое, патологии печени имели двое.

«Среди умерших в период пикового распространения старше 60 лет — 12 человек. В рейтинге регионов СФО с самыми низкими показателями смертности от COVID-19 Тува занимает второе место с показателем летальности 0,5% от числа заболевших», — добавили в минздраве.

Напомним, ранее в республике сообщалось о смерти 14 человек с основным диагнозом COVID-19. При этом, всего по ситуации на 23 июня здесь зарегистрировало 39 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

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