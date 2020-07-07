Красноярск, , 08:22 — REGNUM В Красноярском крае в национальном парке «Шушенский бор» подсчитывают ущерб, нанесённый паводком. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в пресс-службе нацпарка.

Из-за паводка в нацпарке «Шушенский бор» пострадали редкие растения Элинор Пэйт и аэросъёмка МЧС

На подтопленную территорию выехали приглашенные гидрологи. Они должны определить причины резкого подъёма воды и разработать техническое решение проблемы.

Паводок нанёс ущерб нацпарку «Шушенский бор» Элинор Пэйт и аэросъёмка МЧС

Уровень воды резко вырос в Перовском лесничестве парка. Подтопило не только значительную территорию равнинного кластерного участка, но и дачные участки в садоводстве № 1.

Исследования гидрологов продлятся около двух недель, затем будет опубликовано экспертное заключение.

В пресс-службе заверили, что наводнение никак не связано с деятельностью нацпарка. Более того, подтопление нанесло национальному парку значительный ущерб. На сегодняшний день в зоне затопления находится более 200 гектаров лесопокрытой площади, что привело к процессу усыхания леса. Застой воды негативно влияет на корневую систему, приводя к гниению.

Страдают и погибают не только деревья. Под водой оказались пробные площади с венериными башмачками. В зоне затопления произрастало три их вида, внесённых в Красные книги России и Красноярского края. Пострадали и другие редкие орхидеи. Нарушены места обитания некоторых норных млекопитающих. Урон понесли целые экосистемы. От воды пострадал дендрарий «Берендей», где собраны редкие древесно-кустарниковые растения со всего мира.

По расчётам специалистов парка, ущерб от паводка оценивается в десятки миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае на реке Уссури в Бикинском районе произошёл подъём уровня воды.

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