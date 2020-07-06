Хабаровск, , 08:32 — REGNUM На реке Уссури в Бикинском районе Хабаровского края отмечается подъём уровня воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС.

Читайте также: 10 населенных пунктов на западе Украины остаются затоплены из-за паводка

У села Лончаково река на десять см превысила отметки неблагоприятного явления. При прохождении паводка ожидается подъём воды ещё на 10−20 см. Подтопленными могут быть сенокосы, дороги и посевы.

У села Шереметьево в Вяземском районе в ближайшие дни на реке Уссури прогнозируются уровни близкие к категории неблагоприятного явления — 810 см.

Также затоплены поймы реки Амур на участке Хабаровск — село Елабуга. В ближайшие сутки ожидается подъём уровня Амура у Хабаровска на 5−10 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сильные ливни наполнили реки, которые вышли из берегов и затопили дворы, размыли дороги.