Токио, , 07:00 — REGNUM Не менее 50 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на юго-западе Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что среди погибших была 87-летняя женщина из префектуры Фукуока. Также в префектуре Кумамото подтвердили смерть 49 человек. Еще в Кумамото четверо находятся в состоянии клинической смерти, а 11 — числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что операция по поиску пропавших продолжается. При этом жители ряда горных районов в Кумамото остались без электро‑ и водоснабжения. Местные власти пытаются их переместить в эвакуационные центры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Японии объявили высшую степень опасности из-за сильных ливней в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки. Власти не исключают, что там из-за сильных дождей возможны паводки, затопления и оползни. Также 350 тыс. жителей префектуру Эхимэ и Оита получили рекомендацию по эвакуации.

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