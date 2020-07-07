Павлово, Нижегородская область, , 06:55 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с грузовым в городе Павлове в Нижегородской области, сообщает областное управление МЧС России.

Сообщается, что легковушка столкнулась с грузовиком на улице Северной в Павлове около 2 часов ночи по московскому времени. В результате столкновения погибли три человека — водитель и два пассажира легковушки. Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП. Также устанавливаются личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Иркутской области столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе две несовершеннолетних девочки. Одну из девочек врачи не смогли спасти, и она скончалась.