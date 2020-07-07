Горно-Алтайск, , 05:27 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

«В понедельник, 6 июля, скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она находилась на лечении в медучреждении с 17 июня», — отметили в штабе.

Таким образом, всего с начала эпидемии в республике скончались четыре пациента с COVID-19. Общее количество заражённых к настоящему моменту достигло 936.

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