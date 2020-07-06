Горно-Алтайск, , 05:32 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы ещё два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, оба случая зарегистрированы в субботу, 4 июля.

Скончались 67-летний житель села Кокоря Кош-Агачского района, находившийся на лечении в моногоспитале с 21 июня, и 62-летняя жительница села Беш-Озек Шебалинского района. Она была госпитализирована за неделю до этого. Общее количество летальных случаев в регионе, таким образом, достигло 3.

Тем временем, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 22 и достигло 892.

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц 385 человек, из них за последние сутки — 13 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе остаются 792 человека.

Добавим, что с 3 июле здесь разрешили возобновить работу туристическим объектам, а также заведениям общепита. Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка остаётся сложной, поэтому объектах принимаются меры безопасности.

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