Карачи, Пакистан, , 05:23 — REGNUM Не менее семи человек пострадали в результате стихийных бедствий, вызванных ливнями в городе Карачи в Пакистане, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что люди погибли в результате ударов электричеством, обрушения крыш и падения деревьев, вызванных муссонными ливнями. Также из-за непогоды оказались подтоплены районы города, расположенные в низине. Кроме того, в Карачи начались проблемы и с электроснабжением жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в результате ливней были повреждены линии электропередач на юго-западе Японии. В результате этого более 6,5 тысяч домов остались без электроэнергии.