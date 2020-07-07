Семаранг, Индонезия, 7 июля 2020, 02:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 июля у побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 142 километрах на север от города Семаранг, являющегося административным центром провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 525 км.
Угроза цунами не объявлялась, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Восточная Ява. Эпицентр землетрясения находился в 129 км к юго-востоку от округа Блитар на глубине 79 км.
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