Кабул, , 02:28 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в столице Афганистана Кабуле, сообщает Геологическая служба США.

Пока не сообщаются данные о сейсмособытия — не известно, где располагался его эпицентр. Также отсутствуют данные о возможных пострадавших или разрушениях. Министерство чрезвычайных ситуаций Афганистана пока не выпустило заявлений по происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Тихого океана. Его эпицентр располагался в 698 километрах к юго-западу от острова Сайпан на глубине 10 километров.

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