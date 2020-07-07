Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM В Ростовской области бывший руководитель исправительной колонии №15 (Батайск) предстанет перед судом за превышении должностных полномочий (ч. 1 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела говорится о том, что в период с 2016 года по 2019 год начальник колонии требовал от заключённого провести ремонт «в административных и жилых помещениях колонии за свой счёт». Родственники мужчины, отбывающего наказание, потратили более 235 тыс. рублей на стройматериалы и передали их в учреждение.

За выполнение требований «осуждённому были предоставлены более комфортные условия отбывания наказания». При этом известно также, что ремонт выполнялся совместно с другими заключёнными.

Материалы уголовного дела переданы в суд.