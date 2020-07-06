Ростов-на-Дону, , 23:59 — REGNUM По факту крушения вертолёта Ми-2 в Пролетарском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Об этом ИА REGNUM сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР 6 июля.

Как полагают следователи, трагедия произошла около 4:35 мск 6 июля. Винтокрылая машина, «выполняя после ремонта пробный полёт», рухнула неподалёку от хутора Кирсалово. Бортмеханик погиб на месте происшествия, пилот госпитализирован.

Специалисты провели осмотр вертолёта, допросили очевидцев. При этом установлено, что «пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные в области организации воздушного движения органы о предстоящем полёте». Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что ранее предполагалось, что вертолёт потерпел крушение при обработке рисовых полей. Однако эта версия подтверждения не получила.

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