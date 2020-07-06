Ачинск, Красноярский край, , 14:23 — REGNUM Улицы Ачинска в Красноярском крае оказались затоплены после ливня 6 июля. Фотографиями и видео из города, оказавшегося жертвой стихии, делятся в социальных сетях местные жители.

Между тем, прогнозы неутешительные. Как передаёт портал «Тайга.инфо» со ссылкой на данные Главного управления МЧС по региону, 7 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град. Шквалистый ветер местами усилится до 25 метров в секунду.

«В Эвенкийском районе на юге и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса», — сообщается на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, по ситуации на 13:00 по 6 июля в Красноярском крае действуют 115 лесных пожаров на общей площади 160 тыс. га. Лес горит на территории восьми районов.

Читайте также: В Красноярском крае лесными пожарами охвачено 160 тыс. га