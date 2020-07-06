Красноярск, , 11:20 — REGNUM По состоянию на 13:00 по местному времени 6 июля в Красноярском крае действуют 115 лесных пожаров на общей площади 160 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском, Туруханском и Эвенкийском районах. Основная часть зафиксирована в отдалённых труднодоступных районах. 12 возгораний сейчас локализованы, населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За прошедшую неделю в крае ликвидировали более 100 лесных пожаров на площади около 10 тыс. га. Ежедневно в тушении принимают участие более 1300 человек, 130 единиц техники.

По предварительным данным, в основном возгорания возникают из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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