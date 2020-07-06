Чаа-Хольский район, , 12:07 — REGNUM В Туве спасатели организовали поиски двух мужчин, пропавших без вести на Енисее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, поздно ночью 3 июля они на моторной лодке направились в местечко «Шогур» Чаа-Хольского района.

Сообщение об их бесследном исчезновении поступило на следующий день. К месту прибыла группа спасателей. В настоящее время в поисках задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

«Поисковая группа обследует территорию вниз по течению реки от места происшествия, также водолазами применяется подводная камера для обследования дна реки», — отметили в ведомстве.

Тем временем, в соседней Республике Алтай продолжаются поиски местных жителей, которые перевернулись на моторной лодке при переправе через реку Бия. Как сообщало ИА REGNUM, спастись удалось одному мужчине. Ещё одного мужчину, а также его супругу и дочь унесло течением.

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