Турочакский район, Алтай, , 07:18 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту исчезновения трёх человек при переправе через реку Бия в селе Турочак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Напомним, инцидент произошёл 27 июня. При переправе перевернулась моторная лодка, в которой находились четыре человека. Одному из них удалось спастись, мужчину и двух женщин унесло течением.

47-летний мужчина, выбравшись на берег, сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Пропали 52-летний владелец лодки, его 47-летняя супруга и дочь 25 лет. Спасатели организовали поиски, ниже по течению установлен наблюдательный пост.

«Следователями следственного отдела проводятся необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

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