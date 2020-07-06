Тбилиси, , 11:20 — REGNUM В Местийском муниципалитете Грузии 6 июля загорелся лесной массив. По информации МВД Грузии, сообщение о пожаре поступило в центр управления общественной безопасностью 112 рано утром. Жители села Хаиши заметили сильное задымление над близлежащим лесом.

На место пожара были направлены 20 пожарных-спасателей, но после оценки ситуации было принято решение о подключении к тушению огня вертолета пограничной полиции МВД Грузии.

По предварительной информации, огонь распространился на смешанный лесной массив. Работы по тушению пожара продолжаются в непрерывном режиме, говорится в сообщении.