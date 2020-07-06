Ижевск, , 11:19 — REGNUM Жители Удмуртии в результате мошенничества за выходные потеряли 1,997 млн рублей с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Несколько человек потеряли накопления, пытаясь приобрести товары через интернет. Так, ижевская студентка перевела 31,5 тыс. рублей за щенка, но собаку так и не получила. Пенсионерка хотела получить компенсацию в размере 18 тыс. рублей как вкладчик одной из финансовых пирамид.

Под предлогом предотвращения незаконной транзакции граждане потеряли от 35 до 320 тыс. рублей.

Только двое жителей республики прервали разговор с якобы сотрудником банка и не стали раскрывать личные данные банковских карт, сохранив свои деньги.

Всего за выходные пострадали 22 человека. По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни 19−20 июня 22 жителя Удмуртии потеряли около 3 млн рублей с банковских карт. Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, а также Завьяловского района. Гражданам поступили звонки от сотрудников службы безопасности одного из банков, звонившие просили раскрыть личные данные — cvc-кода на оборотной стороне карты, пароли из смс-сообщений, нескольких граждан убедили подойти к банкомату и произвести ряд манипуляций. В результате средства были перечислены на неизвестные счета.

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