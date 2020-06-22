Ижевск, , 13:51 — REGNUM За минувшие выходные в полицию Удмуртии обратились 22 человека, которые сообщили о хищении средств с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, а также Завьяловского района. Гражданам поступили звонки от сотрудников службы безопасности одного из банков, звонившие просили раскрыть личные данные — cvc-кода на оборотной стороне карты, пароли из смс-сообщений, нескольких граждан убедили подойти к банкомату и произвести ряд манипуляций. В результате средства были перечислены на неизвестные счета.

Общий ущерб составил около 3,12 млн рублей.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе полицейские Удмуртии установили подозреваемого в нескольких случаях дистанционного мошенничества в отношении жителей нескольких районов республики. Им оказался 25-летний уроженец Челябинской области, который на момент преступлений находился на территории колонии в Тюменской области.

Читайте также: Заключённый тюменской колонии подозревается в киберпреступлениях в Удмуртии