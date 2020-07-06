Могадишо, , 11:19 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли и более 16 получили ранения в результате взрывов на контрольно-пропускном пункте в Байдоа на юго-западе Сомали и в столице страны, Могадишо, которые произошли 4 июля. Об этом передает VOA Somali со ссылкой на сообщения свидетелей и сотрудников служб безопасности.

Официальные лица в Байдоа, расположенного примерно в 250 километрах к западу от Могадишо, сообщили корреспонденту VOA Somali, что первый взрыв, по-видимому, произошел от дистанционно управляемой наземной мины, установленной в правительственном пункте сбора налогов в южной части города.

«В результате взрыва погибли четыре гражданских лица и один солдат, еще восемь человек были ранены», — сказал окружной комиссар Байдоа Хасан Моалим Биколе.

Биколе подчеркнул, что большинство жертв были мирными жителями.

В столице Сомали боевик-смертник, находившийся за рулем автомобиля, также совершил теракт перед зданием управления государственных доходов, ранив семь человек, включая охранников.

«Силы безопасности заметили автомобиль, когда он стремительно приближался к зданию Главного управления доходов. Сотрудники полиции, охранявшие это место, помешали ему достичь своей цели», — сказал представитель полиции Сидиик Додише.

«В результате взрыва пострадали пять полицейских», — добавил он.

По словам очевидцев, двое прохожих также получили незначительные ранения.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти нападения, но связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) военизированная группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) брала на себя ответственность за подобные инциденты в Сомали на протяжении многих лет.

Представители правительства Сомали осудили оба нападения, заявив, что такие инциденты не будут препятствовать его усилиям по стабилизации положения в стране. Официальный представитель правительства Исмаил Мухтар Омар заявил, что за обоими взрывами стоит «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).