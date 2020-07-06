Горно-Алтайск, , 10:04 — REGNUM В Республике Алтай завершился апелляционный процесс над четырьмя местными жителями, осужденными за сбыт наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд первой инстанции дал обвиняемым, среди которых две женщины 21 и 24 лет и двое мужчин 22 и 29 лет, от 4 до 9 лет лишения свободы. В январе-марте 2018 года, действуя в составе организованной группы, они забирали из оптовых закладок большие партии наркотиков, затем распределяли их по тайникам для распространения.

«Преступные действия не были доведены до конца в связи с обнаружением наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов и их изъятием из незаконного оборота», — отметили в прокуратуре.

Верховный суд признал смягчающие обстоятельства у двух осуждённых женщин, и снизим им наказание до 3 лет 10 месяцев и 4 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При этом доводы осужденных об отмене приговора и оправдании были отклонены.

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