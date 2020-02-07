Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM В Республике Алтай за 2019 год почти двести местных жителей привлекли к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Традиционно в незаконном обороте лидируют вещества, изготовленные из местного сырья — конопли. В прошлом году изъяли более 56 кг наркотиков на её основе. Кроме того, выявлено и уничтожено 135 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 60 га.

При этом среди молодёжи растёт популярность синтетических наркотиков, которых изъяли 777 грамм.

«Отрицательную роль играет широко пропагандируемая через сеть Интернет информация о мнимой безопасности употребления подобных психоактивных веществ, в то время как в действительности они вызывают сильную зависимость и привыкание», — отметили в ведомстве.

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