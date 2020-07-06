Джакарта, , 09:33 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Восточная Ява, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло 5 июля 2020 года около 02:09 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 129 км к юго-востоку от округа Блитар на глубине 79 км.

Информации о пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.