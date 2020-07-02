Красноярск, , 11:12 — REGNUM В Красноярске следствие устанавливает обстоятельства падения с балкона двоих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Днём 2 июля в следственные органы поступило сообщение о том, что с балкона квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома на улице Ладо Кецховели, выпали семилетняя девочка и годовалый мальчик.

Детей с различными травмами госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

По предварительным данным, 25-летняя женщина ушла в магазин за продуктами питания. Дети остались дома без присмотра. Девочка играла с младшим братом на балконе. В какой-то момент они упали вниз на газон.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Магнитогорске Челябинской области четырёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа.

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