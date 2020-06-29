Тункинский район, Бурятия, , 13:44 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии вечером 27 июня нашли тело 15-летнего подростка на берегу реки Иркут. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, начата доследственная проверка для выяснения обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что мальчик на каникулах проживал с родителями в улусе Нуган. В тот день он пошёл с друзьями на реку купаться. Но не умея плавать, он бродил в воде возле берега один.

«Мальчик не заходил в воду глубоко, но внезапно шагнув в сторону, он провалился в промоину. Его тут же подхватило течение и отнесло от берега. Подросток не смог выбраться на сушу, захлебнулся и утонул», — отметили в следствии.

Друзья подростка бросились на помощь и вытащили из воды, однако было уже поздно. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мальчика.

Как отмечается, правовое решение будет принято по итогам проверки. Следователи также призвали родителей быть бдительными и не отпускать детей одних на водоёмы, поскольку число подобных происшествий возрастает с наступлением жары.

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