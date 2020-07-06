Абуджа, , 03:40 — REGNUM Пассажирская лодка опрокинулась на реке Бенью в центральной части Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что на борту судна находились 23 человека. По данным полиции, все они были прихожанами местной церкви, которые ехали на конференции. В результате происшествия удалось спасти двух человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Поиск людей продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля недалеко от нигерийского города Лагос перевернулась лодка с 21 человеком на борту. Из них 14 удалось спасти, еще шестеро погибли. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

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