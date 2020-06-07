Киев, , 16:42 — REGNUM Водитель трамвая был избит пассажирами из-за его просьбы надеть защитные маски в столице Украины городе Киеве. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба «Киевпастранс» на странице в Facebook.

Инцидент произошёл в трамвае, следовавшем по маршруту №43. По предварительным данным, водитель и кондуктор сделали замечание пассажирам, собиравшимся войти в салон трамвая без защитных масок. На просьбу надеть маски пассажиры ответили в грубой форме.

Водитель заявил, что если пассажиры не наденут маски, он не будет продолжать движение. Тогда молодые люди вытащили водителя из трамвая и избили, после чего скрылись с места происшествия.

На место ЧП была вызвана полиция и бригада скорой помощи. Водитель трамвая был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента и личности злоумышленников, избивших водителя, устанавливаются.

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