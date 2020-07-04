Кабул, , 07:53 — REGNUM В полицейском участке столица Афганистана Кабуле произошел взрыв бомбы, передает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что бомба взорвалась в 11-м полицейском участке города. По предварительным данным, пострадал один сотрудник полиции и один мирный житель. Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня на возле дороги на юге Афганистана произошел взрыв. В результате происшествия погибли шестеро человек, среди них были женщины и дети. Еще двое мирных жителей получили ранения.

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