Хониара, , 05:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 265 километрах к юго-западу от Гизо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Пуэрто-Рико. Эпицентр сейсмособытия находился в 10 километрах к юго-западу от города Гуаника на глубине 10 километров. Данных о пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,5