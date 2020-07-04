Москва, , 03:13 — REGNUM 78 лесных пожаров общей площадью более 2 431 гектаров потушили за последние сутки сотрудники лесопожарных служб в РФ, 4 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, продолжается активное тушение еще не менее 282 действующих пожаров в лесах на площади 153 643 гектара. Большая их часть приходится на территорию Красноярского края — 104 пожара общей площадью более 41,2 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Белокалитвинском районе Ростовской области, локализовали крупный лесной пожар по площади 15 гектаров.

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