Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 01:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы 3 июля у побережья Пуэрто-Рико, сообщает геологическая служба США (USGS).

По информации службы, сейсмические колебания были зафиксированы уже второй раз за последние сутки. На этот раз очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. А эпицентр — на 10 км к юго-западу от города Гуаника.

Угроза цунами не объявлялась. Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в 16:54 мск у побережья Пуэрто-Рико, на 13 километров северо-восточнее города Гуаника, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

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