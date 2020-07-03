Ростов-на-Дону, , 20:45 — REGNUM Площадь пожара на территории старого горельника в Белокалитвинском районе Ростовской области достигла 7 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ 3 июля.

По информации ведомства, вертолёт МЧС России Ми-8 совершил 16 сбросов воды (80 тонн). В настоящее время помощь авиации не требуется.

«Площадь пожара 7 гектаров. К тушению привлечено 88 человек и 30 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

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