Чебоксары, , 18:58 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при предоставлении субсидии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, в мае 2015 года по соглашению с минэкономразвития директор одной из местных фирм получил 5 млн рублей в виде государственной субсидии. В полиции уточняют, что данные средства выделены из федеральной и республиканской казны для обеспечения деятельности центра молодёжного инновационного творчества.

«По данным следствия, обвиняемый через фиктивную организацию обналичил часть средств, после чего приобрел необходимое оборудование, но предоставил в минэкономразвития заведомо ложные сведения о его стоимости», — говорится в сообщении.

В МВД по Чувашии считают, что в результате было похищено более 1,3 млн рублей, в настоящее время возмещено 500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор трём женщинам, которых признали виновными в мошенничестве в сфере кредитования, все они получили реальное лишение свободы. В рамках предварительного следствия установлено, что фигурантки уголовного дела, являясь риелторами, в 2014 — 2017 годах похитили более 21 млн рублей средств кредитных организаций.

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