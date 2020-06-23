Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор трём женщинам, которых признали виновными в мошенничестве в сфере кредитования. Все они получили реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

В рамках предварительного следствия установлено, что фигурантки уголовного дела, являясь риелторами, в 2014 — 2017 годах похитили более 21 млн рублей средств кредитных организаций.

«Средства были похищены путём предоставления фиктивных сведений о стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества и недостоверных сведений о трудоустройстве, а также доходах заемщиков. Добытые преступным способом денежные средства были легализованы путем строительства банного комплекса в Чебоксарах», — говорится в сообщении.

УФСБ установило восемь эпизодов противоправной деятельности.

В управлении отмечают, что Ленинский районный суд Чебоксар признал женщин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления»).

Женщинам назначено наказание от 3,5 лет до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд Чувашии оставил приговор в части квалификации и назначения наказания без изменений, снизив одной из фигуранток дела приговор до 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с представлением отсрочки до достижения ребенком 14-летия. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии обвинительным приговором завершилось уголовное дело, расследованное УФСБ, в отношении 31-летнего чебоксарца, который был депортирован из Малайзии. Фигурантами дела о мошенничестве были двое братьев: по данным правоохранителей, с целью хищения денег они предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения. В правоохранительном ведомстве установили, что в результате преступных действий злоумышленникам удалось похитить более 4,4 млн рублей, принадлежащих банковским учреждениям с государственным участием.

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