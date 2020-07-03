Сухум, , 15:15 — REGNUM Проверка работы «Сбербанка Абхазии» сотрудниками Управления экономической безопасности МВД Абхазии показала, что в банке со счетов умерших пенсионеров незаконно снимали деньги. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки специалистами управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РА выявлены факты неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств», — говорится на сайте министерства.

По версии правоохранителей, ряд должностных лиц «Сбербанка Абхазии» причастны к хищениям денег. В общей сложности, по данным УЭБ, со счетов банка в 2018 и 2019 годах были незаконно обналичены более 1,8 млн руб.

Сообщается, что материалы проверки переданы прокуратуре для принятия решения.