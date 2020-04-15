Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение и направлено в суд Московской области уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы, которому инкриминируют контрабанду наркотиков из Перу. Они были присланы почтой под видом мыла, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанет 45-летний уроженец Козловского района Чувашии. Следствие полагает, что у него есть 28-летний сообщник — гражданин России, который в настоящее время проживают в Перу.

«Реализуя совместный преступный план, 28-летний сообщник обвиняемого приобрел на территории Перу наркотическое средство, которое под видом натурального мыла международным почтовым отправлением направил по заранее оговоренному адресу в Козловском районе», — говорят в надзорном ведомстве.

Посылка была изъята сотрудниками Приволжской оперативной таможни и регионального УФСБ. По данным правоохранителей, в ней находилось около 1,5 кг наркотических средств.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств группой лиц по предварительному сговору»).

Материалы уголовного дела направлены в Химкинский городской суд Московской области.

Ранее в Приволжском таможенном управлении предполагали, что мужчина является шаманом и проводит перуанские обряды с использованием наркотиков. Тогда же ведомство предварительно установило, что международное почтовое отправление было оформлено на паспорт умершего человека — уроженца Грузии (паспорт находился в розыске).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах полицейские задержали иностранца, которого подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. У гражданина Ирана изъято около 25 граммов наркотического средства.

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