Кызыл, , 09:24 — REGNUM В Туве за всё время с начала эпидемии зарегистрировали 39 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, восемь из них, по предварительным данным, умерли от COVID-19.

«От других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным COVID-19 за май умерло 17 человек, в июне — 14. В числе заболеваний, которые стали основной причиной смерти отмечены рак, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, ожог, ДТП, туберкулез, инвалидность с детства и другие», — добавили в минздраве.

Общее количество подтверждённых случаев заражения в республике составило 3713. За последние сутки коронавирус выявили у 138 человек. Тем временем, за сутки 132 пациента выписаны из больниц с выздоровлением. Всего излечилось к настоящему моменту 1819 человек, или 49%.

Напомним, ранее власти Кызыла приняли решение о приостановке работы всего общественного транспорта на неустановленный период. Как сообщало ИА REGNUM, решение было принято из-за того, что многие жители передвигаются по городу без особой необходимости. Беспечность же горожан привела к резкому росту заражённых, что в свою очередь, увеличивает нагрузку на больницы.

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