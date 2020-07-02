Черновцы, Украина, , 16:11 — REGNUM По предварительным подсчётам, ущерб от паводков в Черновицкой области Украины составил 1,3 млрд гривен или примерно $48,5 млн, сообщил 2 июля глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук, сообщило информационное агентство «Укринформ».

Он отметил, что в некоторых районах области подсчёты убытков ещё продолжаются, и окончательной цифры пока нет.

«По состоянию на утро 2 июля подсчитанные предварительные убытки составляют 1 миллиард 300 миллионов гривен», — рассказал чиновник.

Осачук отметил, что область уже получила первые 30 млн гривен или $1,1 млн помощи.

«Эти первые 30 млн гривен пойдут, прежде всего, на восстановление разрушенных дорог. Чтобы люди имели сообщение и могли уехать куда-либо и купить продукты или чтобы к ним могли доставить разные вещи», — сообщил он.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской областной администрации сообщили, что оползни заблокировали девять населённых пунктов на территории области.

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