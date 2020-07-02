Черновцы, Украина, 2 июля 2020, 16:11 — REGNUM По предварительным подсчётам, ущерб от паводков в Черновицкой области Украины составил 1,3 млрд гривен или примерно $48,5 млн, сообщил 2 июля глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Он отметил, что в некоторых районах области подсчёты убытков ещё продолжаются, и окончательной цифры пока нет.
Осачук отметил, что область уже получила первые 30 млн гривен или $1,1 млн помощи.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской областной администрации сообщили, что оползни заблокировали девять населённых пунктов на территории области.
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