Патна, Индия, , 08:54 — REGNUM Как минимум 26 человек стали жертвами ударов молний в штате Бихар, расположенном на востоке Индии. Об этом 3 июля сообщает газета Hindustan Times.

По данным представителей местной власти, причиной такого большого числа данных трагических происшествий становится то, что граждане страны продолжают находится на работах в полевых условиях, когда властями объявляется повышенный уровень опасности такого рода.

Также известно, что главный министр правительства штат Бихар Нитиш Кумар выразил свои соболезнования родным и близких погибших, и обратился с призывом к жителям штата о соблюдении мер безопасности, так как в регионе продолжаются грозы и ливни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, это третья такого рода трагедия в данном штате за последнее время с таким большим числом жертв.